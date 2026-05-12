Підготовка Drone Deal і дипломатична робота: Володимир Зеленський зустрівся з Александром Стуббом

Зараз українські позиції на фронті й у наших далекобійних санкціях та у спільних результатах із партнерами найвищі за роки – звернення Президента
12 травня 2026 року - 19:01

Участь Президента України в саміті «Бухарестської дев’ятки»

13 травня 2026 року - 14:08

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери обговорили дипломатичні зусилля для закінчення війни Росії проти України та роль Європи в цьому процесі. Володимир Зеленський відзначив важливість трансатлантичної єдності в будь-яких кроках до миру. Президент Фінляндії поінформував про свої оцінки ситуації та контакти з партнерами.

«Україна перебуває в набагато сильнішій позиції, фактично в позиції сили. Тепер ви у Європі є контрибутором безпеки, а не її споживачем. Я абсолютно переконаний, що Європа потребує вас із вашим досвідом. І ми будемо продовжувати разом працювати в цьому напрямі», – сказав Александр Стубб.

Команди України та Фінляндії вже працюють над підготовкою Drone Deal, і лідери розраховують на оперативний результат.

Окремо Президент України відзначив внесок Фінляндії в програму PURL, яка дуже допомагає захищати життя в Україні, зокрема на тлі таких масованих повітряних ударів із боку РФ, як сьогодні.

Також президенти обговорили євроінтеграцію України та необхідність відкриття всіх переговорних кластерів найближчими місяцями.

Глава держави подякував за всю допомогу з боку Фінляндії та особисто Александру Стуббу – за його принципову й послідовну позицію щодо підтримки України.

