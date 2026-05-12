Президенти України та Литви підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері у форматі Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час якої лідери підписали угоду про співробітництво в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.

Угода має посилити обидві країни в захисті, і важливо, що вона побудована на принципі взаємності: Україна підтримує партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист. Цей документ відкриває нові можливості для співвиробництва оборонної продукції, передачі технологій, спільних виробництв між українськими та литовськими компаніями.

Україна та Литва розвиватимуть оборонно-промислову й технологічну співпрацю, включно з напрямами протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотних систем. Ідеться і про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові системи ППО, боротьбі з БпЛА та застосуванні дронів. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.

Лідери також говорили про потенційні загрози з боку Білорусі.

Окрема увага – руху України до повноправного членства у Євросоюзі, зокрема якомога швидшому відкриттю всіх переговорних кластерів.

Президент наголосив, що наша країна розраховує і на вагомі результати під час головування Литви в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року.