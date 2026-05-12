Я переконаний, що всім нам потрібні двосторонні Drone Deals – угоди, які допоможуть інтегрувати кожен елемент національної оборони – Президент під час саміту «Бухарестської дев’ятки»

Потрібно максимально об’єднуватися й розвивати ресурси, спроможності та виробництво у Європі, щоб справді мати спільну оборонну політику та спільні європейські оборонні спроможності. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту «Бухарестської дев’ятки» за участю країн Північної Європи.

Глава держави відзначив, що цей формат об’єднує Північну та Центральну Європу – ту частину, яка перебуває під прямою російською загрозою. За словами Президента, базовими елементами спільної безпеки є гарантування того, що Росію буде зупинено в її спробах вести війну.

«Ми вже зробили багато, щоб стримати Росію та показати їй, що війна більше ніколи не принесе перемоги й не дозволить уникнути руйнівних наслідків для самого агресора. Насамперед я хочу подякувати всім вам за вашу велику підтримку. Щиро дякую! Дякую вашим людям, вашим країнам, усій Європі, Сполученим Штатам», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив: Україна розраховує, що європейський пакет підтримки обсягом 90 млрд євро запрацює не пізніше початку червня, а перша частина фінансування буде спрямована, зокрема, на виробництво дронів.

«І нам потрібно відкрити перший кластер і дати чіткий поштовх членству України у Європейському Союзі. Усе готове для першого кластера. І цей політичний крок надіслав би правильний, дуже правильний сигнал – про силу Європейського Союзу та політичну поразку Росії», – акцентував Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, Європа не може залежати від мінливих геополітичних настроїв, тому має об’єднувати свої зусилля й розвивати ресурси, спроможності та виробництво, створювати спільну оборонну політику та спроможності, які посилять кожну з країн, а також такі альянси, як НАТО.

Президент акцентував на необхідності формування багаторівневої системи захисту, зокрема від дронів і комбінованих повітряних атак. Український досвід уже допомагає партнерам у країнах Затоки, на Близькому Сході та Південному Кавказі, розпочалася робота у Європі.

«Я переконаний, що всім нам потрібні двосторонні Drone Deals – угоди, які допоможуть інтегрувати кожен елемент національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи виробничі можливості Європи та українську експертизу, доведену реальною обороною в реальній війні», – зауважив Президент.

Глава держави також наголосив, що в сучасній війні недостатньо мати лише засоби: перехоплювачі, різні типи дронів, системи радіоелектронної боротьби. Потрібен ще й реальний досвід їх застосування та швидкість адаптації до змін. Зараз такий досвід мають лише українці, тому важливо розвивати й масштабувати такі програми як SAFE, що дає Європі змогу переозброїтися вже зараз, а також PURL, яка допомагає купувати засоби для захисту життів в Україні.

«Звичайно, ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма вашого тиску працює. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими американськими партнерами. Ми вдячні. І ми розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене й зараз, коли Президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Глава держави закликав усіх, хто має відповідні спроможності, долучатися до антибалістичної коаліції, яка зараз формується. За словами Президента, найближчі тижні потрібно використати й для того, щоб визначити, як працюватиме Коаліція охочих і які безпекові гарантії реально можуть бути запроваджені.

«Дехто намагається подати це як дві протилежні мети: з одного боку – підвищення якості життя людей і зниження вартості життя, а з іншого – зміцнення безпеки та оборонних спроможностей. Росія атакує гаманці європейців так само, як атакує їхні права. Саме тому що сильнішими ми є, то більше стабільності матимуть наші люди. Нам потрібно більше співпраці між усіма нами і, звісно, більше спільних результатів в обороні», – підсумував Володимир Зеленський.

Одинадцятий саміт Бухарестської дев’ятки проходить у Бухаресті. У ньому беруть участь Президент Естонії Алар Каріс, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Польщі Кароль Навроцький, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Словаччини Петер Пеллегріні, Президент Чехії Петр Павел, представники Болгарії та Угорщини. На саміт «Бухарестської дев’ятки» запросили Президента України Володимира Зеленського. Також долучилися Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно, представники Ісландії, Норвегії та Швеції.