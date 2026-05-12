Звернення Президента України до учасників саміту «Бухарестської дев’ятки»

Дуже дякую, дорогий Нікушоре! Дуже дякую за запрошення!

Каролю, друзі!

Шановні президенти!

Важливо, що сьогодні ми маємо цей формат, який об’єднує Північну та Центральну Європу – саме ту частину Європи, яка перебуває під прямою російською загрозою в усіх сенсах. Це було очевидно ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Росія почала вимагати, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року. Іншими словами, вони вимагали відмовитися від усіх вас, від усіх нас. Це був безглуздий і абсолютно неприйнятний російський ультиматум, але вони точно повернуться до нього, якщо отримають шанс.

Тож наше спільне завдання – зробити так, щоб російське керівництво більше ніколи не могло висувати такі ультиматуми, намагатися домінувати над сусідами чи дестабілізувати їх або починати війни без наслідків. Це базові елементи нашої спільної безпеки – гарантувати, що Росію буде зупинено в її спробах вести війну проти всіх нас разом і проти кожного з нас окремо.

І ми вже зробили багато, щоб стримати Росію та показати їй, що війна більше ніколи не принесе перемоги й не дозволить уникнути руйнівних наслідків для самого агресора. Насамперед я хочу подякувати всім вам за вашу велику підтримку. Щиро дякую! Дякую вашим людям, вашим країнам, усій Європі, Сполученим Штатам. Ми дуже-дуже вдячні за підтримку України протягом усіх цих років війни. Ми в Україні справді відчуваємо її – вашу підтримку – і те, як ми всі разом працюємо у сфері оборони та безпеки, в енергетичній співпраці, а також в інших економічних і політичних напрямах. Життєво важливо продовжувати підтримувати Україну, адже це перше й найважливіше, що зупиняє Росію, – наша оборона. Тож у цьому контексті ми розраховуємо, що європейський пакет підтримки обсягом 90 мільярдів євро запрацює не пізніше початку червня, а перша частина фінансування буде спрямована, зокрема, на виробництво критично необхідних дронів.

І нам потрібно відкрити перший кластер і дати чіткий поштовх членству України у Європейському Союзі. Усе готове для першого кластера. І цей політичний крок надіслав би правильний, дуже правильний сигнал – про силу Європейського Союзу та політичну поразку Росії.

Ми також маємо забезпечити, щоб липень не було змарновано для європейської безпеки. Звичайно, зараз складно сказати, які результати принесе саміт НАТО в Туреччині, з огляду на всі нинішні труднощі й деякі непрості речі у відносинах між Сполученими Штатами та Європою. Але ви сильні союзники, і ми маємо зробити все можливе, щоб цей саміт надіслав позитивні сигнали всій євроатлантичній спільноті. Тож липень має довести, що НАТО сильне й не збирається розпадатися, слабшати чи відставати.

Водночас ми не повинні боятися обговорювати більш об’єднані та, в окремих сферах, більш самодостатні європейські військові спроможності. Європа не може залежати від мінливих геополітичних настроїв. Нам потрібно максимально об’єднувати й розвивати наші ресурси, об’єднувати й розвивати наші спроможності та виробництво у Європі, щоб ми справді мали спільну оборонну політику та спільні європейські оборонні спроможності, які посилять і всіх нас, і такі альянси, як НАТО.

Нещодавно в Україні ми зробили дуже важливі кроки, щоб допомогти нашим партнерам захищатися від найбільших сучасних загроз – дронів і комбінованих повітряних атак. Українська безпекова експертиза вже працює в країнах Затоки, допомагає на Близькому Сході та Південному Кавказі. І це лише початок, лише перші кроки. Ми також розпочали цю роботу у Європі, хоча поки що не з усіма європейськими країнами. І я запропонував Drone Deal для Європейського Союзу – ми обговорювали це з Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Але, звісно, це потрібно розвивати і на рівні європейських інституцій, і, звісно, на рівні країн. Це має бути багаторівнева система.

Я переконаний, що всім нам потрібні двосторонні Drone Deals – угоди, які допоможуть інтегрувати кожен елемент національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи виробничі можливості Європи та українську експертизу, доведену реальною обороною в реальній війні.

Зараз багато хто може думати, що в сучасній війні головне – просто мати засоби: перехоплювачі, різні типи дронів, системи радіоелектронної боротьби. Але реальність сучасної війни така, що військові технології змінюються дуже швидко кожного дня. Недостатньо просто мати засоби – потрібна ще й реальна експертиза їх застосування і така сама швидкість адаптації, як і в самої загрози. Зараз такий досвід маємо лише ми, лише наші воїни. І саме тому важливо не марнувати ні часу, ні грошей, а будувати спільні домовленості та спільні результати. На мою думку, це також має бути відображено в програмі SAFE, яка дає Європі можливість переозброїтися вже зараз і адаптувати наше європейське оборонне виробництво до сучасних викликів. «Разом» – ключове слово для Європи, щоб кожен був захищений.

І ще кілька моментів.

Звичайно, ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма вашого тиску працює. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими американськими партнерами. Ми вдячні. І ми розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене й зараз, коли Президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї.

Але, будь ласка, не забувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми PURL, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не має достатнього виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети. Пане секретарю, щиро дякую за ваше лідерство в цій програмі. PURL важлива, критично важлива.

І ті, хто має спроможності, будь ласка, долучайтеся до нашої антибалістичної коаліції, яка зараз формується. Учора, зокрема, відбулася зустріч на рівні радників із питань національної безпеки – дуже хороша зустріч, дякую всім партнерам.

І використаймо ці найближчі тижні, щоб точно визначити, як працюватиме Коаліція охочих, частиною якої є багато хто з вас, і які безпекові гарантії реально можуть бути запроваджені за вашої участі, за участі всіх європейців і Сполучених Штатів. Це дуже важливо, щоб допомогти просунути ситуацію до миру.

І наостанок.

Дехто намагається подати це як дві протилежні мети: з одного боку – підвищення якості життя людей і зниження вартості життя, а з іншого – зміцнення безпеки та оборонних спроможностей. Але ми маємо пам’ятати: ціни на пальне, вартість енергоносіїв та конкурентоспроможність Європи є такими самими цілями для Росії, як і наша незалежність та право наших народів обирати власне майбутнє. Росія атакує гаманці європейців так само, як атакує їхні права. Саме тому що сильнішими ми є, то більше стабільності матимуть наші люди. Нам потрібно більше співпраці між усіма нами й, звісно, більше спільних результатів в обороні.

Дуже дякую.