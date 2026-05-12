Україна застосувала санкції проти росіян і компаній, які забезпечують російський ВПК та намагаються обходити обмежувальні заходи

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії.

Зокрема, продовжені санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Санкції проти них були застосовані у 2023 році. Чотири підприємства з того пакета припинили свою протиправну діяльність.

Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, що пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи ТОВ «ВС Груп Менеджмент», яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання «Лужники» Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер.

Другим указом санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість із них є директорами й засновниками цих підприємств. Серед них – компанії, залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.

Також під санкціями – російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.

Зокрема, в цьому списку особи, які намагалися організувати зняття американських санкцій із Росії та помʼякшити позицію Європейського Союзу.

«Ми продовжуємо системну роботу з ідентифікації ключових підприємств російського ВПК. Запровадження санкцій проти таких компаній суттєво ускладнює для них ведення міжнародної комерційної діяльності, доступ до технологій, фінансування та глобальних ланцюгів постачання. Кожне санкційне рішення – це менше можливостей для виробництва російських ракет і дронів, які ворог використовує проти України», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна, як завжди, передасть усю необхідну інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.