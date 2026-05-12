Посилення санкцій проти РФ та подальша підтримка України: Ігор Жовква провів розмову з міжнародним радником Прем’єр-міністра Австралії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з міжнародним радником Прем’єр-міністра Австралії Родом Хілтоном.

Ігор Жовква подякував Австралії за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення, загальний обсяг якої вже становить 1,2 млрд дол., із яких 1 млрд дол. – військова допомога. Австралія є найбільшою державою-контрибутором військової підтримки України поза межами НАТО.

Окрема увага – санкційній політиці. Ігор Жовква подякував за санкційні пакети Австралії, зокрема за санкції проти російського тіньового флоту. Загалом Австралія запровадила санкції щодо 261 танкера, а також понад 1800 фізичних і юридичних осіб. Сторони обговорили подальші кроки для посилення санкційного тиску на Росію.

Крім того, говорили й про міжнародну відповідальність Росії, а саме – процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та можливість приєднання Австралії до розширеної часткової угоди щодо Спецтрибуналу.

Також ішлося про подальші контакти Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албенізі й поглиблення співпраці між двома країнами.