Українська делегація обговорила військову та гуманітарну підтримку України під час зустрічей із Президентом та урядовцями Литви

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов разом зі своїм першим заступником Сергієм Кислицею та заступницею Іриною Верещук під час робочого візиту до Литви провели низку зустрічей щодо військової та гуманітарної підтримки України.

Українську делегацію прийняв Президент Литви Гітанас Наусєда. Також відбулися зустрічі щодо оборонної співпраці, розвитку системи національного спротиву та стійкості українців в умовах повномасштабної російської агресії.

Під час зустрічі з міністром національної оборони Литви Робертасом Каунасом сторони обговорили військову підтримку України, розвиток оборонно-промислової співпраці та спільні проєкти у сфері безпеки.

З міністром закордонних справ Кястутісом Будрісом і головною зовнішньополітичною радницею Президента Литви Астою Скайсгірітє скоординували подальшу взаємодію на міжнародних майданчиках, обговорили підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі й посилення санкційного тиску на Росію.

Окрема увага під час зустрічей – питанням національного спротиву та моделі всеохопної оборони. В межах дискусії в Центрі геополітичних і безпекових досліджень учасники обмінялися практичним досвідом України та Литви щодо підготовки населення до кризових ситуацій, територіальної оборони, цивільної стійкості та протидії гібридним загрозам.

«Україна й Литва мають спільне розуміння загроз із боку Росії. Саме тому наше партнерство у сфері оборони та нацспротиву сьогодні має стратегічне значення для всього регіону», – зазначив Кирило Буданов.

Делегація також зустрілася з українською молоддю, яка перебуває в Литві. Загалом у цій країні проживають понад 76 тис. українців, із яких близько 48 тис. – люди, які були змушені залишити свій дім через російську агресію.

Крім того, українська сторона відвідала Військову академію Литви ім. генерала Йонаса Жемайтіса. Це провідний військовий заклад, який готує офіцерів для Збройних сил Литви та фахівців у сфері оборони й безпеки.

Від імені Президента України Володимира Зеленського Кирило Буданов передав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня родині литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, який загинув у Маріуполі, документуючи злочини російської армії проти цивільних.