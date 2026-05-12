Партнери Фундації Олени Зеленської зі США відвідали молодіжний простір «12–21» у Білій Церкві

Перша леді України Олена Зеленська разом з американськими філантропами Гарланом і Кеті Кроу, а також представниками філантропічної, експертної та академічної спільнот США відвідала молодіжний простір «12–21» у Білій Церкві. Це один із проєктів Фундації Олени Зеленської, спрямований на підтримку підлітків та молоді в Україні.

Вони ознайомилися з роботою простору, поспілкувалися з командою та молоддю, а також дізналися більше про діяльність Фундації та розвиток мережі просторів «12–21», де підлітки можуть знайти психосоціальну підтримку, поспілкуватися, здобути нові знання та провести час у безпечному середовищі.

Простір у Білій Церкві став четвертим у мережі «12–21», яку Фундація Олени Зеленської розвиває в Україні у відповідь на потребу молоді в безпечному середовищі, підтримці та живому спілкуванні під час війни.

«Лише півтора місяця тому ми зустрічалися в Далласі, де мали змогу говорити про Україну та наших дітей із представниками американської бізнесової і філантропічної спільноти. І сьогодні особливо цінно бачити, що після тієї зустрічі ви вже тут, в Україні, поруч із нашими дітьми та молоддю, маючи змогу побачити все на власні очі», – зазначила дружина Президента.

Під час зустрічі також обговорили підтримку українських дітей та молоді, важливість міжнародних партнерств і роль людських зв’язків у час війни.

Окрема частина зустрічі – передача листів і малюнків від українських дітей для школярів у Далласі. Раніше Кеті Кроу передала Фундації листи від учнів американських шкіл. Частину цих послань Фундація відправила дітям у Харкові – місті-побратимі Далласа, яке щодня зазнає російських обстрілів. Ще частину отримали учні Школи Супергероїв – освітніх просторів у дитячих лікарнях для пацієнтів, які проходять тривале лікування. Напередодні делегація також відвідала Школу Супергероїв в Одесі.

«Саме такі людські зв’язки сьогодні означають дуже багато. Вони допомагають дітям в Україні відчувати, що світ поруч і що вони не залишилися сам на сам із війною», – наголосила Олена Зеленська.