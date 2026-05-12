Володимир Зеленський обговорив із Президентом Латвії безпекову співпрацю та євроінтеграцію України

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Лідери обговорили безпекову співпрацю. Володимир Зеленський запропонував підписати угоду у форматі Drone Deal для побудови багаторівневої системи захисту неба від різних типів загроз. Україна відправляє до Латвії своїх експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги в захисті повітряного простору.

Говорили й про безпекову ситуацію в регіоні загалом. Президенти України та Латвії мають спільну позицію: першопричина всіх викликів і загроз – це Росія та її агресія.

Серед інших тем обговорення – дипломатична робота та процес європейської інтеграції України. Володимир Зеленський зазначив, що важливо якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери, і зараз для цього є хороші можливості. Президент подякував Латвії за послідовну підтримку в цьому питанні.