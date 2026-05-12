Президенти України та Польщі обговорили двосторонні відносини та важливість єдності у Європі

У межах саміту «Бухарестської дев’ятки» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Глава держави зазначив, що участь України в цьому саміті є важливим сигналом підтримки нашої країни, і це сприяє зміцненню безпеки на східному фланзі НАТО. Володимир Зеленський відзначив усю допомогу з боку Польщі за час повномасштабної російської агресії. Кароль Навроцький запевнив, що підтримка України триватиме.

Лідери обговорили двосторонні відносини між Україною та Польщею і мають спільну позицію: важливо, щоб вони були сильними й добросусідськими.

«Ми дуже вдячні Польщі, польському народові за вашу підтримку. Я дуже щасливий, що ми маємо дуже конструктивний діалог на особистому рівні», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про дипломатичну роботу для закінчення війни, зокрема про контакти з представниками команди Президента США, і наголосив, що важлива єдність між Європою та Сполученими Штатами в дипломатичних зусиллях.

Володимир Зеленський запросив Кароля Навроцького приїхати в Україну з візитом.