Боротьба з російським тіньовим флотом і додаткові обмеження щодо постачання електроніки до РФ: в Офісі Президента відбулася зустріч із британською делегацією

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустріч із першим секретарем Посольства Великої Британії в Україні Джеком Місоном і політичним радником Джеймсом Фордом.

Владислав Власюк подякував Великій Британії за активну санкційну політику та сильні кроки щодо різних суб’єктів, які допомагають Росії продовжувати війну.

З початку повномасштабного російського вторгнення Велика Британія ухвалила майже 30 рішень про запровадження санкцій щодо понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб, а також суден російського тіньового флоту.

Україна повністю синхронізувала всі 11 санкційних рішень із Великою Британією за 2025 рік і частково – рішення, ухвалені у 2026-му.

«Передусім хочу подякувати вам за пакет санкцій проти тих, хто винний у викраденні українських дітей, це дуже важливо», – сказав він.

У санкційному пакеті від 11 травня, який стосувався винних у викраденні українських дітей, Велика Британія врахувала майже 70 % пропозицій України. Серед осіб, що потрапили до санкційного списку, – директор центру військово-спортивної та патріотичної підготовки «Воїн» Дмитро Шевченко, проти якого Україна запровадила обмеження наприкінці квітня. Центр «Воїн», залучений до незаконної депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій, також потрапив під британські санкції.

Під час зустрічі обговорили підготовку нових пакетів санкцій та розширення вже наявних обмежень. Зокрема, ішлося про посилення контролю над імпортом електроніки, яку використовують для забезпечення російського ВПК. За словами Владислава Власюка, такі санкції б’ють по ядру військового виробництва ворога й не дають йому змоги поповнювати запаси дефіцитних компонентів.

Також говорили про необхідність додаткових рішень, спрямованих на боротьбу з російським тіньовим флотом, а саме – реальну зупинку російських танкерів.

Україна та Велика Британія домовилися продовжувати предметну співпрацю щодо запровадження нових санкційних рішень проти РФ.