Олена Зеленська взяла участь у приєднанні трьох румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій

У Румунії перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із керівництвом університетів Бухареста, Клуж-Напоки та Сучави і взяла участь у підписанні меморандумів щодо приєднання цих закладів освіти до Глобальної коаліції українських студій.

«Сьогодні країна-агресор Росія веде криваву війну проти України, намагаючись знищити українців. Таку ж агресивну політику Росія демонструвала й у попередні століття, прагнучи знищити українську ідентичність. У час нинішніх складних випробувань взаємодія між академічними спільнотами та університетами допомагає протидіяти дезінформації та ворожим наративам», – зазначила перша леді.

Зокрема, в Бухарестському університеті діють програми з української мови, літератури, культури, історії та цивілізаційних студій. Клузький університет імені Бабеша-Бояї вже понад 20 років провадить напрям української мови та літератури. Університет Штефана чел Маре в Сучаві має бакалаврську програму з української мови та літератури.

«Участь у коаліції розширить їхні можливості: з’являться нові академічні партнерства, дослідження, програми, ініціативи. Результат – Україну краще знатимуть і розумітимуть. А разом із тим слухачі студій краще знатимуть і розумітимуть історію Європи та світу», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська також провела зустріч із першою леді Румунії Мірабелою Гредінару та подякувала її країні за послідовну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Румунія, зокрема, допомагала очищувачами води після підриву росіянами Каховської ГЕС, долучилася до ініціативи Warmth for Ukraine цієї важкої зими, робила внесок до Фундації Олени Зеленської в межах проєкту із забезпечення учнів гаджетами для дистанційного навчання», – зауважила перша леді.

Дружина Президента запросила Мірабелу Гредінару на 6-й Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві восени.

«Щоразу беремо для обговорення найважливіші для всіх наших суспільств теми: безпеку, освіту, ментальне здоров’я, а потім робимо все, щоб вони трансформувалися в конкретні корисні результати для наших суспільств. Будемо раді співпрацювати з Румунією і в цьому теж», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді України також відвідала виставку Colors of The Mind. На ній представлені роботи дітей і підлітків, що беруть участь у програмі Madrigal for Hospitals, спрямованій на підтримку арттерапії.

«Для юних авторів це арттерапія. Але й сторонньому глядачеві корисно побачити ці роботи. Бо вони показують вагомі речі: важливість чутливого ставлення суспільства до питань ментального здоров’я дітей, нашу потребу в підтримці ментального здоров’я взагалі, необхідність відкритої розмови на найболючіші теми, бо тільки якщо вони проговорені, намальовані, як на цих картинах, віднаходяться рішення та полегшення», – зауважила перша леді України.