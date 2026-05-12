Володимир Зеленський обговорив із німецькою делегацією посилення оборонної підтримки та протидію загрозам із боку Росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром з особливих доручень, керівником відомства Федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм і президентом Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіном Єґером.

Одна з ключових тем обговорення – посилення української протиповітряної оборони та оперативна реалізація домовленостей, щоб забезпечити ефективну підготовку до зими.

Ішлося також і про потенційні загрози для Європи з боку Росії та спеціальний формат безпекової співпраці – Drone Deals.

Обговорили й посилення ролі Європи в переговорному процесі для досягнення достойного миру, а також можливі контакти у форматах Е3 (Британія, Франція, Німеччина) та Е5 (Польща, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія). Володимир Зеленський наголосив, що європейцям важливо бути більш ініціативними й докладати всіх можливих зусиль для наближення миру.

Окрема увага – повноправному членству України у Євросоюзі. Глава держави наголосив, що наша країна розраховує на підтримку з боку Німеччини та готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. За словами Президента України, це стане сильним кроком і важливим сигналом для всього українського суспільства.

Глава держави також подякував Німеччині за підтримку рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро. Володимир Зеленський наголосив, що важливо якомога швидше переказати перший транш, щоб розпочати виробництво дронів, які допоможуть захищатися від російських ударів.