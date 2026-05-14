Олена Зеленська привітала проєкт із ментального відновлення для військових і ветеранів із першою річницею створення

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у другій щорічній конференції «Повернення. Екосистема турботи про ментальне здоров’я», присвяченій першій річниці створення Всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я для військових, ветеранів та їхніх рідних «Повернення».

«Минув рік із моменту старту проєкту, а зроблено дуже багато. І мова не тільки про кількість центрів, що вже функціонують, а й про те, що мережа додає елементи, які ідеально інсталюються до нашого загального пазла Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Проєкт ідеально доповнив мапу сервісів, відповівши на один із головних запитів – допомогти ветеранам і ветеранкам», – зазначила дружина Президента.

На сьогодні 15 центрів мережі вже працюють у Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові та Вінниці. Олена Зеленська розповіла, що особисто побувала в кількох осередках.

«Побачила, як ця синергія діє, як регіони й заклади пишаються, що мають таку співпрацю. Бачу, як цей проєкт органічно вписався в маршрути підтримки, в Дні спільнодії, в путівники ментального здоров’я і взагалі в усю систему відновлення», – додала перша леді.

Дружина Президента наголосила, що важливо подолати суспільну стигму щодо психологічної допомоги.

«Впевнена, що ми сьогодні говоримо не тільки про повернення особистості до мирного життя. Повернення – це про те, що ми всі разом, суспільство, повертаємо собі. Головну цінність – відчуття життя серед своїх. Шановні друзі, колеги, дякую, що саме це ви робите. І вдячна, що робимо це разом», – підсумувала Олена Зеленська.