Президент ушанував пам’ять загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку в Києві 14 травня

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих на місці житлового будинку в Дарницькому районі Києва, зруйнованого внаслідок удару російської ракети 14 травня.

Через цю атаку був знищений цілий під’їзд: поверхи з першого по дев'ятий. Російська ракета забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей.

Пошуково-рятувальна операція тривала безперервно понад 28 годин. Психологи ДСНС та Нацполіції надали допомогу близько 400 людям.

Зараз на місці цього обстрілу тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За попередньою інформацією, Росія завдала удару по житловому будинку ракетою Х-101, що була виготовлена в другому кварталі цього року. Це сталося під час російського обстрілу, що тривав майже дві доби. За цей час Росія застосувала хвилями 1567 дронів і 56 ракет, серед яких аеробалістичні, балістичні та крилаті.