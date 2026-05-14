Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію, санкції мають бути більш болісні для Росії – звернення Президента
Готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію, санкції мають бути більш болісні для Росії – звернення Президента

14 травня 2026 року - 20:04

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент ушанував пам’ять загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку в Києві 14 травня

15 травня 2026 року - 11:53

Президент провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона, під час якої обговорили зміцнення підтримки України на різних рівнях

14 травня 2026 року - 22:17

Олена Зеленська привітала проєкт із ментального відновлення для військових і ветеранів із першою річницею створення

14 травня 2026 року - 21:08

Готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію, санкції мають бути більш болісні для Росії – звернення Президента

14 травня 2026 року - 20:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в саміті «Бухарестської дев’ятки»
Участь Президента України в саміті «Бухарестської дев’ятки»

13 травня 2026 року - 14:08

Перейти до всіх галерей

Президент ушанував пам’ять загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку в Києві 14 травня

15 травня 2026 року - 11:53

Президент ушанував пам’ять загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку в Києві 14 травня

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих на місці житлового будинку в Дарницькому районі Києва, зруйнованого внаслідок удару російської ракети 14 травня.

Через цю атаку був знищений цілий під’їзд: поверхи з першого по дев'ятий. Російська ракета забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей.

Пошуково-рятувальна операція тривала безперервно понад 28 годин. Психологи ДСНС та Нацполіції надали допомогу близько 400 людям.

Зараз на місці цього обстрілу тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За попередньою інформацією, Росія завдала удару по житловому будинку ракетою Х-101, що була виготовлена в другому кварталі цього року. Це сталося під час російського обстрілу, що тривав майже дві доби. За цей час Росія застосувала хвилями 1567 дронів і 56 ракет, серед яких аеробалістичні, балістичні та крилаті.

Версія для друку