За рік від запровадження режиму припинення вогню на Донбасі стало вдвічі менше обстрілів і загиблих, Глава держави робить усе для встановлення миру на сході України – прес-секретар Президента

З 27 липня 2020 року, коли набула чинності домовленість про встановлення на Донбасі режиму повного та всеосяжного припинення вогню, на сході України вдвічі зменшилася кількість обстрілів і загиблих серед українських військових, у понад тричі знизилася кількість поранених. На цьому під час брифінгу у вівторок наголосив прес-секретар Президента України Сергій Никифоров.

«Сьогодні – річниця запровадження режиму припинення вогню. Це перемир’я багато хто критикує, називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. За рік до 27 липня 2020 року було понад 4 тисячі обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених. За останній рік, з 27 липня 2020 року донині, – 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених», – повідомив він.

Водночас Сергій Никифоров зазначив, що Володимир Зеленський хотів би, щоб якомога швидше у щоденних зведеннях з фронту були дані про відсутність обстрілів, загиблих і поранених.

«Президент зі свого боку робить для цього все можливе. Він неодноразово повторював, що готовий зустрічатись і в Нормандському форматі, і віч-на-віч з російським Президентом, щоб раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші. Однак саме мир залишається головним пріоритетом Президента України», – зауважив прес-секретар Глави держави.