Зараз наша команда на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану – через усю цю війну, яка може затягнутись. Фактично іранський режим заблокував Ормузьку протоку, а це один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок. Це значна дестабілізація. Ніхто у світі поки не здатен сказати, скільки все це триватиме, але важливо, щоб захист життя реально запрацював якнайшвидше. Стабільність потрібна і нам. Треба, щоб ті, хто зараз, звертається до України по підтримку, – щоб вони й надалі допомагали нашому захисту, нашій ППО передусім. Ми ще минулого року пропонували Сполученим Штатам угоду – угоду щодо дронів. Це правильна перспектива – бути з нами у виробництві дронів, у застосуванні. І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні. Рустем Умєров разом із нашими військовими, разом із розвідкою, з Міністерством оборони, МЗС готуватиме конкретні домовленості. Україна – надійний донор безпеки, це наша не тільки безпекова – це наша економічна перспектива. Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки – глобальною основою захищеного життя.

Були сьогодні доповіді наших розвідок, зокрема про те, як росіяни хочуть скористатися війною на Близькому Сході. Удари з Ірану вони хочуть поставити собі на користь. Росіяни говорять про зняття санкцій, про якусь начебто свою здатність допомогти Америці в ситуації з Іраном. Це типові російські маніпуляції. Вони допомагають тільки там, де бачать для себе можливість домінувати. На рівних вони просто не вміють працювати. Сподіваємось, що в Америці бачать і розуміють усі ризики, всі залежності, всі загрози. Навіть часткове зняття санкцій із Росії – це приклад може бути вкрай негативний. У тому числі для інших – інших, хто хоче воювати проти сусідів, як це робить Росія.

І ще одне.

Сьогодні була доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського по застосуванню ракет, по наших відповідях – цілком справедливих відповідях агресору. Наші воїни уразили один із важливих російських воєнних заводів – у Брянську. Цей завод робив електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, які б’ють по наших містах, по наших селах, по цивільних. Ми захищаємося. Росія давно має змогу закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Фактично це в них спільна війна – що у Росії, що в іранського режиму, що в Північної Кореї. Це у них спільна агресія – проти Заходу, проти всього демократичного світу, проти того, що народи й держави мають свої права і мають реальне значення. Треба захищати життя. Треба бути разом у цьому захисті. Я хочу подякувати всім, хто з Україною! Я дякую всім, хто допомагає дбати про життя та людей.

Слава Україні!