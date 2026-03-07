Президенти України й Туреччини обговорили ситуацію навколо Ірану та переговорний процес для досягнення миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Лідери обговорили ситуацію навколо Ірану. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас українці потребують посилення і своєї ППО та розраховують на відповідну підтримку з боку партнерів.

Окрему увагу приділили переговорному процесу для досягнення достойного миру в Україні. Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Володимир Зеленський подякував за таку ініціативу й відзначив, що завдяки кільком зустрічам, які відбулися в Стамбулі минулого року, вдалося досягти значного прогресу в поверненні українців із російського полону. Глава держави висловив сподівання, що наступні перемовини також принесуть важливий результат.

Володимир Зеленський окремо подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти лідерську роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

Президенти домовилися, що будуть і надалі в контакті: на своєму рівні та на рівні міністрів закордонних справ.