Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали – звернення Президента
Наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали – звернення Президента

7 березня 2026 року - 20:41

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України й Туреччини обговорили ситуацію навколо Ірану та переговорний процес для досягнення миру в Україні

10 березня 2026 року - 18:11

Україна застосувала санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених

10 березня 2026 року - 13:23

Президент і перша леді взяли участь у врученні 65-ї Національної премії України імені Тараса Шевченка

9 березня 2026 року - 22:28

Спільна декларація України і Королівства Нідерланди

8 березня 2026 року - 16:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2026 року
Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2026 року

9 березня 2026 року - 22:25

Перейти до всіх галерей

Президенти України й Туреччини обговорили ситуацію навколо Ірану та переговорний процес для досягнення миру в Україні

10 березня 2026 року - 18:11

Президенти України й Туреччини обговорили ситуацію навколо Ірану та переговорний процес для досягнення миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Лідери обговорили ситуацію навколо Ірану. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас українці потребують посилення і своєї ППО та розраховують на відповідну підтримку з боку партнерів.

Окрему увагу приділили переговорному процесу для досягнення достойного миру в Україні. Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Володимир Зеленський подякував за таку ініціативу й відзначив, що завдяки кільком зустрічам, які відбулися в Стамбулі минулого року, вдалося досягти значного прогресу в поверненні українців із російського полону. Глава держави висловив сподівання, що наступні перемовини також принесуть важливий результат.

Володимир Зеленський окремо подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти лідерську роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

Президенти домовилися, що будуть і надалі в контакті: на своєму рівні та на рівні міністрів закордонних справ.

Версія для друку