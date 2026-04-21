Вже за місяць має запрацювати пілотний проєкт для студентів у центрах підготовки до національного спротиву

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду з очільниками ОВА, урядовцями та представниками Сил оборони щодо реалізації й фінансування програми з підготовки населення до національного спротиву. Ця програма передбачає навчання дітей у межах предмета «Захист України», а також студентів і цивільних, які не підлягають мобілізації.

Заступник керівника Офісу Глави держави Віктор Микита доповів, що вже створено 23 обласні центри національного спротиву й 33 філіали. Функціонування покривається за рахунок обласних і місцевих бюджетів. Серед інструкторів і працівників центрів понад 55 % – ветерани.

«Загалом за 2025–2026 роки в Україні пройшли підготовку 32 662 особи. Найкращі показники продемонстрували Київська область (6960), Закарпатська (4698), Харківська (3056), Запорізька (1965) та Київ (1943)», – зазначив Віктор Микита.

Міністр освіти Оксен Лісовий зауважив, що на сьогодні створено 963 осередки для вивчення дисципліни «Захист України». Це спеціально обладнані приміщення в навчальних закладах, де працюють ветерани та фахівці, які пройшли відповідне навчання.

«406 тисяч учнів проходять навчання в цих осередках. Це 65 % від усіх старшокласників в Україні. У цьому році закладено пів мільярда на відкриття додаткових приміщень. Це дасть нам можливість створити ще 160 осередків та охопити до 80 % старшокласників», – додав він.

Програма з підготовки до нацспротиву для студентів закладів вищої освіти має розпочатися цього навчального року: теоретична частина – з жовтня, практичні заняття – з січня 2027-го. Підготовку до національного спротиву також мають пройти державні службовці.

«В університетах основи національного спротиву стають обов'язковою дисципліною. Причому вперше вивчати її мають і чоловіки, і жінки», – зазначила заступниця очільника Офісу Президента Ірина Верещук.

Серед проблемних питань програми – організація навчання у прифронтових регіонах. Розглядається можливість організувати підготовку школярів і студентів у центрах національного спротиву в більш безпечних областях.

«Давайте розпочнемо цей процес, і студенти із прифронтових регіонів пройдуть навчання в центрах підготовки в інших областях. Побачимо, де є проблеми, як краще організувати – і допрацюємо. Підготуйте фінальну програму: хто й куди має бути направлений, який графік навчання», – наголосив Кирило Буданов.

Під час наради домовилися про запуск пілотного проєкту для студентів закладів вищої освіти Харківської та Запорізької областей, які пройдуть підготовку на Київщині та Закарпатті вже за місяць.

Центри з підготовки населення до національного спротиву мають курси до семи тижнів. Програма передбачає, зокрема, надання медичної допомоги, навчання мінно-вибухової безпеки, роботу зі стрілецькою зброєю, дронами та симуляторами FPV, вивчення систем зв’язку, топографії й навичок виживання у складних умовах.