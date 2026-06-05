Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
На жаль, російська сторона знов обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь – звернення Президента
На жаль, російська сторона знов обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь – звернення Президента

5 червня 2026 року - 20:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером дипломатичні зусилля для завершення війни

8 червня 2026 року - 23:05

Владислав Власюк обговорив із представниками громадськості аналітичну роботу для нових санкцій проти Росії

8 червня 2026 року - 22:26

Президент України зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

8 червня 2026 року - 19:37

На конференції «Освіта нової України 2.0» представили нові можливості для вступників, студентів та українських університетів

8 червня 2026 року - 19:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента до Великої Британії
Робочий візит Президента до Великої Британії

8 червня 2026 року - 00:55

Перейти до всіх галерей

Владислав Власюк обговорив із представниками громадськості аналітичну роботу для нових санкцій проти Росії

8 червня 2026 року - 22:26

Владислав Власюк обговорив із представниками громадськості аналітичну роботу для нових санкцій проти Росії

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустріч із представниками громадських організацій та аналітичних центрів, які вивчають схеми обходу Росією санкцій та досліджують вплив обмежень на російську економіку.

«Дякую за ваш внесок у санкційні рішення, які ухвалюються в Україні та в країнах-партнерах. Ми отримуємо інформацію, задачі, технічні завдання та аналітичні дані. Важливо використати результати досліджень для подальшого посилення санкційної політики», – наголосив Владислав Власюк.

Учасники обговорили нещодавні напрацювання, узгодили пріоритети подальшої роботи та окреслили напрями майбутніх досліджень і дій, зокрема щодо російського ВПК, енергетичного сектору, тіньового флоту та структур, які допомагають Росії обходити обмеження.

Представники громадськості розповіли про роботу з дослідження ланцюгів постачання деталей для російської зброї та вивчення матеріалів для її виробництва.

Говорили про механізми обмеження експорту мікросхем та інших елементів мікроелектроніки з країн Євросоюзу, які Росія використовує у сфері ВПК. Аналітики пропонують запровадити санкції проти кількох компаній, які займаються переробкою матеріалів для виробництва російських ракет. 

Також приділили увагу аналізу інформації про російські компанії, що видобувають та переробляють рідкісноземельні метали. Згідно з аналітичними даними, Росія хоче подолати залежність від імпорту дефіцитних мінералів до 2030 року, тому важливо прискорити роботу з третіми країнами, щоб заборонити експорт таких мінералів до РФ.

Версія для друку