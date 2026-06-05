Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером дипломатичні зусилля для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зупинки в аеропорту Кишинева.

Глава держави подякував за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України.

«Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру у Європі на порядку денному», – сказав Володимир Зеленський.

Під час розмови обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Президент поінформував про наявні в України дані щодо того, на що налаштовані в Москві.

«Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко. Дякую Молдові за гостинність», – наголосив Глава держави.