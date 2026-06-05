Президенти України та Франції обговорили основні пункти зустрічі в Лондоні та скоординували наступні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили основні пункти розмови, яка відбулася напередодні в Лондоні у форматі Е3 – Україна, та скоординували наступні кроки.

Ішлося і про деталі розмови Володимира Зеленського з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером увечері 8 червня.

«Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. Готуємося до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати. Дякую, Емманюелю!» – зазначив Президент України.