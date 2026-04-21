Україна пропонує Європі створити повноцінну систему оборони, яка зможе захистити її кордони та протидіяти дроновим загрозам – Президент

Україна пропонує Європі створити повноцінну систему оборони, яка зможе захистити її кордони та інфраструктуру й протидіяти дроновим загрозам. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання глав держав та урядів Європейського Союзу на Кіпрі.

Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за схвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та наголосив, що Україна розраховує якомога швидше отримати перший транш із пакета підтримки на 90 млрд євро.

«Ці кошти призначені для нашої армії, і ми готові використовувати їх для закупівлі озброєння, зокрема ППО. Це також фінансування, яке допоможе нам підготуватися до зими, і робота із захисту нашої енергосистеми вже розпочалася, а європейські кошти також нададуть підтримку в цьому», – зазначив Глава держави.

Президент закликав Євросоюз посилювати санкції проти Росії, особливо на тлі послаблення окремих обмежень із боку США.

«Зараз ситуація на фронті в Україні особлива. Наші позиції стабільніші, ніж у попередні місяці та роки, а Росія щомісяця втрачає щонайменше 30–35 тисяч військових. Для Росії це складно, і ми маємо зробити ситуацію ще складнішою для них, щоб підштовхнути їх до дипломатії», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони, адже Росія продовжує масовані удари й через війну в Ірані наша країна відчуває дефіцит ракет для протидії балістичним загрозам.

«Сполучені Штати спрямовують більше постачань до Близького Сходу й регіону Затоки. Тож, будь ласка, підтримайте наші зусилля із закупівлі ракет для систем Patriot – програму PURL і всі формати виробництва засобів протиповітряної оборони у Європі. Це життєво необхідно», – зазначив Президент.

Він подякував кожній країні та всім лідерам, із якими Україна тісно співпрацює у сфері дронів. За словами Володимира Зеленського, наша держава активно взаємодіє в цьому напрямі з країнами Близького Сходу та регіону Затоки, а також готує співпрацю з регіоном Кавказу та веде переговори з іншими партнерами.

Президент наголосив, що Україна пропонує партнерам не лише дрони, а повноцінну систему оборони.

«Наприклад, арабські держави мають сильну протиповітряну оборону від ракет, а ми допомагаємо їм вибудувати захист від шахедів і на морі. Саме таку інтегровану оборону потрібно створити і для Європи, щоб захищати кордони, узбережжя, море, інфраструктуру та все, що може стати ціллю. Я вважаю, що це має бути справді європейський проєкт», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський закликав посилити реалізацію програми SAFE та докласти спільних зусиль для протидії дроновим загрозам.

«Нам потрібно координуватися і створити спільний європейський інструмент – програму щодо дронів. Ми готові інвестувати наш досвід, нашу промисловість і наш потенціал», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна захищає не лише себе, а й усю Європу та європейський спосіб життя.

«Незалежно від того, якими будуть амбіції Росії, одне є очевидним: Європа разом з Україною зможе себе захистити. І я вважаю, що в результаті як нашого захисту Європи, так і наших реформ Україна має отримати повноправне членство у Європейському Союзі. Дякую всім, хто працює над прискоренням цього процесу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що важливо вже в травні перейти до розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу.

«Ми прагнемо такого ж повноправного членства, яке має кожна держава Європейського Союзу – від Кіпру до Польщі. Єдине, про що ми просимо, – це прискорення повноправного членства з чіткою датою його початку», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, процедура прискореного вступу України до Євросоюзу дасть змогу запобігти спробам Росії послабити Європу та блокувати нашу євроінтеграцію.