Президент України обговорив із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції дипломатичну роботу для досягнення достойного миру й посилення захисту України, насамперед ППО

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Президентом Франції Емманюелем Макроном і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі Е3 – Україна.

Лідери обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни та досягнення миру. Є спільна позиція: необхідно активізувати дипломатичні зусилля після тієї паузи, яка виникла в переговорах. Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути за столом перемовин. Сторони говорили про те, у якому форматі Європа може бути представлена та яку роль можуть відіграти Велика Британія, Франція та Німеччина.

Президент України поінформував про ситуацію на фронті, українські дипстрайки й мідлстрайки та про нещодавні масовані ракетно-дронові атаки Росії по українських містах і громадах.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини засудили російські удари, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», та висловили співчуття через загибель українців унаслідок цих атак.

На полі бою українські позиції стали сильнішими, що підтверджують і розвідки партнерів. Росія зазнає великих втрат: п’ять місяців поспіль держава-агресорка втрачає понад 30 тисяч осіб убитими й пораненими. Лідери говорили про те, як збільшити підтримку українських воїнів.

Окрема увага – актуальним потребам України в захисті критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Президент наголосив, що основним пріоритетом є антибалістичні ракети, тому потрібні нові внески в програму PURL і пошук інших шляхів разом із партнерами для посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський акцентував: важливо, щоб кошти з європейського пакета підтримки надійшли якнайшвидше. Частина з них буде спрямована на захист енергетики та допоможе Україні підготуватися до зими.