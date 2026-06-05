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Посилення ППО та підтримка української енергосистеми: Володимир Зеленський провів зустріч із Кіром Стармером

8 червня 2026 року - 01:50

Посилення ППО та підтримка української енергосистеми: Володимир Зеленський провів зустріч із Кіром Стармером

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував за організацію зустрічі у форматі E3 – Україна та наголосив, що важливо дати поштовх дипломатичній роботі для досягнення миру.

Президент відзначив оборонну підтримку з боку Великої Британії, акцентувавши, що необхідно розвивати виробництво дронів і посилювати українську ППО. Окремо Володимир Зеленський поінформував про роботу з партнерами у спеціальному форматі Drone Deal, що має хороші перспективи.

Детально йшлося про захист і підтримку української енергетики та підготовку до зими. Президент України поінформував про актуальні потреби країни для зміцнення енергетичної стійкості.

Окрема увага – посиленню санкційного тиску на Росію. Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти криптовалютних та інших фінансових мереж, які використовує Росія для обходу запроваджених обмежень.

Лідери приділили увагу й підготовці до самітів G7 і НАТО та наступних зустрічей Коаліції охочих.

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Робочий візит Президента до Великої Британії

8 червня 2026 року - 00:55
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