Спільна заява лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини та України

7 червня Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб іще раз підтвердити свою непохитну підтримку України в її обороні від незаконного вторгнення Росії та обговорити наступні кроки в переговорах, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру. Вони підкреслили, що Європа, як непохитний прихильник України, має відігравати важливу роль у будь-якому врегулюванні. Лідери чітко заявили, що всі зусилля мають здійснюватися у найтіснішій співпраці з Україною, ширшим колом європейських партнерів та США.

Вони привітали нещодавні успіхи України на полі бою, зокрема нещодавнє звільнення територій та новаторське використання технології безпілотників. Вони засудили масштабні ракетні та безпілотні атаки Росії, зокрема неодноразове використання ракет «Орєшнік», на українські міста, що призвели до трагічних жертв серед цивільного населення, а також безвідповідальні та небезпечні вторгнення російських безпілотників на територію НАТО. Вони висловили свої співчуття всім жертвам.

Вони обговорили, як ефективно використати майбутній саміт Групи семи в Евіані, наступну зустріч Коаліції охочих та саміт НАТО в Анкарі для якнайкращої координації подальшої підтримки України з урахуванням її пріоритетних потреб, включно з посиленням тиску на військову економіку Росії та збільшення обсягів обіцяної військової та оборонної підтримки України на саміті НАТО. Лідери наголосили на нагальній необхідності нарощування виробництва перехоплювачів, спільної розробки антибалістичних ракет і далекобійних засобів, а також забезпечення сталого функціонування Збройних Сил України в майбутньому. Вони також обговорили, як Альянс може перейняти досвід України, набутий на полі бою, та як розширити довгострокову промислову співпрацю з Україною для зміцнення власної оборони Європи.

Вони наголосили на нерозривному зв’язку між безпекою, процвітанням і суверенітетом України та ширшою безпекою євроатлантичного простору. Щодо переговорів, вони обговорили умови, які мають бути створені для досягнення справедливого й тривалого миру.

● По-перше, припинення бойових дій. Вони закликали Президента Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.

● По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має повністю поважатися.

● По-третє, Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, щойно припинення вогню почне діяти, ґрунтуючись на зобов’язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Це охоплює розгортання Багатонаціональних сил для України.

● По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною.

● По-п’яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО відповідно.

Лідери високо оцінили заклик Президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до Президента Російської Федерації від 4 червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – з метою досягнення перемир’я та сприяння подальшим переговорам. Вони підтвердили, що й надалі рішуче підтримуватимуть Україну.