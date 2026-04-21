Спільна заява Президента Європейської ради Антоніу Кошти, Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та Президента України Володимира Зеленського

23 квітня Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент України Володимир Зеленський провели тристоронню зустріч у Лефкосії напередодні неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС.

Після рішення Європейської ради, ухваленого в грудні, про надання Україні кредиту на підтримку в обсязі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки президенти привітали ухвалення цього інструменту співзаконодавцями 23 квітня. Кредит на підтримку України забезпечить можливість задоволення її нагальних бюджетних та оборонних потреб, що дасть країні змогу зберігати стійкість в умовах російських атак, що тривають. Президенти наголосили на важливості швидкої імплементації цього кредиту та висловили очікування щодо здійснення першого траншу в другому кварталі. Вони також закликали треті країни долучитися до покриття решти фінансових потреб України.

Президенти привітали ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Ці санкції спрямовані на зменшення доходів Росії від енергетики, обмеження її банківської системи та стримування операцій тіньового флоту. Президенти наголосили на необхідності подальшого посилення тиску на Росію з тим, щоб вона припинила свою агресію та розпочала конструктивні переговори щодо миру.

Президенти високо оцінили значний прогрес, якого досягла Україна на шляху до вступу в ЄС. Вони закликали без зволікань розпочати переговори за кластерами.

Крім того, президенти привітали нещодавнє ухвалення Верховною Радою України необхідного законодавства, яке дасть змогу отримати додаткове фінансування в межах Ukraine Facility. Вони відзначили прогрес у проведенні реформ, якого Україна досягла на сьогодні в складних умовах, і закликали до подальших зусиль.

Президенти підтвердили відданість Європейського Союзу підтримці України в координації з міжнародними партнерами в терміновому відновленні та відбудові енергетичної інфраструктури, а також у зміцненні стійкості енергетичної системи до наступної зими. Напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи президенти нагадали про важливість ядерної безпеки у Європі та закликали Росію припинити атаки й окупацію ядерних об’єктів в Україні.

Наостанок президенти привітали оголошення про проведення 11 травня в Брюсселі зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, співорганізаторами якої є ЄС, Україна та Канада.