Президент України зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії, щоб обговорити домовленості у сфері безпеки, інфраструктури та енергетики

У Джидді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами.

«Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією в захисті життів.

Окрема увага – питанням енергетичної стійкості, зокрема у зв’язку з кризою на ринку пального, що виникла через ситуацію навколо Ірану та блокування Ормузької протоки.

Говорили і про перспективи участі Саудівської Аравії в реалізації інфраструктурних проєктів, відновленні та відбудові України, а також про партнерство у фінансовому секторі та інших державних проєктах.

Лідери визначили завдання для своїх команд і розраховують на їх оперативне та повне виконання.

«Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість. Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому», – акцентував Президент України.

Володимир Зеленський поінформував Мухаммада бін Салмана Аль Сауда про перебіг переговорного процесу щодо закінчення війни Росії проти України та подякував за всі зусилля з боку Саудівської Аравії.