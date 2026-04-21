Зараз з’вилося вікно можливостей для відкриття всіх переговорних кластерів і закріплення політичного рішення про членство України в ЄС – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із державним міністром Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Флоріаном Ганом у продовження вчорашньої телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та канцлера Фрідріха Мерца.

Ігор Жовква подякував Німеччині за лідерство в наданні допомоги нашій державі від початку повномасштабного російського вторгнення.

Ключова тема обговорення під час зустрічі – повноправне членство України у Європейському Союзі. Ігор Жовква подякував Німеччині за активну підтримку просування нашої країни до членства в ЄС і поінформував про виконання Угоди про асоціацію та імплементацію необхідних для членства реформ.

«Україна технічно вже повністю готова й розраховує на відкриття першого переговорного кластера та одразу всіх інших кластерів уже найближчим часом. Зараз важливо розблокувати цей процес. Наша країна виконала 75 % Угоди про асоціацію та обовʼязково стане повноправним членом ЄС», – наголосив Ігор Жовква.

Окремо йшлося про реалізацію домовленостей, яких лідери України та Німеччини досягли під час зустрічі в Берліні минулого тижня. Триває робота над підписанням спеціальної угоди про безпекове партнерство – Drone Deal. Ігор Жовква акцентував, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому укладенні угоди та розбудові безпекової співпраці з Німеччиною.

Сторони також обмінялися думками щодо переговорів для досягнення миру та важливості посилення тиску на Росію.

«Дякуємо Німеччині за всі зусилля з наближення тривалого миру в Україні. Україна як ніхто хоче миру. Але Росія не хоче зупинятися. Тому критичним залишається посилення тиску на країну-агресора з боку всіх наших партнерів», – підсумував заступник керівника Офісу Президента.