Завдання – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів.

Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт.

Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії.

До речі, вчора вже пізно ввечері провів розмову з Президентом США Байденом. Хороша розмова. Подякував за привітання з Днем Незалежності. Обговорили, як іще посилимо свободу. І маємо нову вагому домовленість: Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів F-16. У цьому та інших напрямках будуть іще новини. Дякую!

Прийняв сьогодні в Києві міністра закордонних справ Туреччини. Важлива зустріч. Це й безпековий компонент, і наша спільна дипломатична робота, і принципові гуманітарні речі, які робимо разом. Зокрема, це звільнення наших людей із російського полону. Говорили про Формулу миру та підготовку Глобального саміту миру. Про ситуацію, яка склалася через підлі російські удари по зерновому експорту в Чорноморському регіоні. Очевидно, що це удари по глобальній безпеці. Прораховані. Націлені на провокацію криз у різних регіонах планети. І разом з Туреччиною ми можемо крок за кроком повертати безпеку, що вже неодноразово доводили. Вірю, зробимо разом іще більше.

Вже готуємось і до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони вже заплановані. Щодо законодавчих рішень... Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив.

І, звичайно, наші воїни.

Десантники «Вісімдесятки», які потужно б’ються на Бахмутському напрямку. 68-ма окрема єгерська бригада, яка знищує окупантів на Лиманському напрямку. 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, яка дає потрібні Україні результати на Кремінському напрямку – дякую вам! 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ – дякую за вашу міць на Оріхівському напрямку. 59-та окрема мотопіхотна бригада – це Донецький напрямок, дуже, дуже ефективні. Дякую! І наші ракетники: 27-ма реактивна артилерійська бригада імені отамана Калнишевського та 107-ма реактивна артилерійська Кременчуцька бригада – дякую вам, воїни, за особливу влучність на Запорізькому напрямку!

Слава всім, хто б’ється та працює заради України!

Слава Україні!