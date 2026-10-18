Звернення Президента до учасників пленарного засідання Українсько-фінського бізнес-форуму

Дуже дякую!

Дорогий Петтері, пане Прем’єр-міністре!

Передусім я дуже радий, що ви сьогодні тут разом зі своєю командою та керівниками бізнесу вашої країни. І ми дуже вдячні вашій країні та народу Фінляндії за те, що ви твердо стоїте з нами від самого початку й до кінця, до... безумовно, до перемоги. Я впевнений, що Росія не може й не зможе перемогти завдяки нашим сильним людям, воїнам, нашому народу і, звісно, завдяки нашим партнерам. Я дуже радий, що ми маємо таких сильних партнерів, як Фінляндія. Щиро дякую. Ще більше теплих слів на вашу адресу скажу пізніше, під час пресконференції. Домовилися.

Шановний пане Прем’єр-міністре!

Шановні керівники бізнесу, журналісти, наші міністри, наші команди!

Радий, що ми працюємо разом у такий спосіб – над реальними питаннями та абсолютно на всіх рівнях.

Фінляндія – дуже важливий партнер для нас, і ми вдячні за вашу підтримку. І ми віримо, що разом можемо зробити все необхідне і для нашої безпеки, і для наших економік.

Перше. Між нашими двома країнами підписана Drone Deal. І ця Drone Deal працює. Давайте розвивати її абсолютно практичними кроками, щоб ми могли виробляти більше дронів, які потрібні і Україні, і Фінляндії. Наші спроможності виробляти дрони тут, в Україні, у кілька разів перевищують обсяги фінансування, які ми маємо сьогодні. Тож давайте використаємо цей потенціал для зміцнення нашої спільної безпеки.

Друге. Попри те що зараз непросто, давайте працювати над спільними економічними проєктами. Кожна інвестиція в Україну сьогодні також допомагає нам залишатися сильними. Давайте це робити. У нас є фінсько-український Investment Facility, і це хороший приклад. Давайте використовувати кожну можливість, яку маємо.

Третє. Логістика та, звісно, пріоритет цієї зими – енергетика. Ми вдячні Прем’єр-міністру та Фінляндії за кроки, які ви зробили для підтримки цих двох сфер. І сьогодні ми маємо нові домовленості, тож давайте зосередимося на цьому.

Усе, що зберігає робочі місця, усе, що робить обидві наші країни сильнішими й допомагає їм розвиватися, усе, що зараз підтримує нашу логістику та енергетику, – усе це справді важливо. І ми цінуємо кожен проєкт, який реалізуємо разом із вами, з Фінляндією. Тож давайте робити більше разом.

І, звісно, Коаліція укриттів. Ми щойно говорили про це з Прем’єр-міністром. І сьогодні тут із нами є компанія, яка працює над створенням укриттів. Ми вже маємо реальні проєкти в кількох регіонах нашої країни – Чернігівщині, Одещині та в інших. І Фінляндія має один із найбагатших у Європі досвідів будівництва таких укриттів. Нам потрібно зараз будувати більше мобільних укриттів, тому що зима близько. І дуже важливо, щоб це працювало на практиці. Дуже дякую. Раді вас вітати!

Слава Україні!