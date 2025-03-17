Аландські острови допоможуть Фундації Олени Зеленської облаштувати 12 укриттів для дітей

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської відвідала Аландські острови – автономію у складі Фінляндії.

Дружина Президента провела зустріч зі Спікером парламенту Йоргеном Петтерссоном і членами уряду й подякувала їм за підтримку одного з найбільших проєктів Фундації – щодо відновлення та облаштування укриттів у школах і садочках.

Торік у грудні Фундація Олени Зеленської та уряд Аландських островів підписали меморандум щодо виділення 3 млн євро на укриття.

«Фінляндія має колосальний досвід у будівництві бомбосховищ. Зараз ними забезпечені понад 90 % населення країни. Всі ці укриття будували свого часу як відповідь на російську агресію, від якої зараз потерпаємо й ми. У фінів є чого повчитися, і вони як ніхто розуміють важливість цього проєкту», – зазначила перша леді.

Нині Аландські острови є найбільшим партнером Фундації в цьому проєкті. Виділених коштів вистачить на відновлення та облаштування 12 укриттів у трьох регіонах – на Дніпровщині, Чернігівщині та Одещині.

«Народ Аландських островів разом із Фінляндією знає цінність свободи, демократії та права на самовизначення. Ці принципи тяжко здобувалися впродовж нашої історії. Сьогодні ми бачимо відображення цих ідеалів у героїчній боротьбі України та твердо підтримуємо український народ у його прагненні будувати майбутнє, засноване на мирі, гідності та надії. Аландські острови та Фінляндія солідарні з Україною – у спільній підтримці, єдності та вірі в те, що свобода завжди має перемогти», – наголосив Йорген Петтерссон.

Всі укриття, відновлені за підтримки Аландських островів, повноцінно запрацюють із початком нового навчального року й допоможуть убезпечити щонайменше 5 тис. дітей.

«Відновленими укриттями зможуть користуватися не лише учні навчальних закладів, а й жителі громад, де вони будуть облаштовані, а отже, такі прихистки стануть просторами безпеки для ще більшої кількості людей», – зазначила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Фундація облаштовує укриття в регіонах, які зазнають постійних обстрілів з боку РФ, щоб дати дітям змогу повернутися до очного навчання. Загалом у межах цього проєкту за підтримки донорів вдалося підготувати вже 12 укриттів у шести областях. Це дало змогу повернути до офлайн-навчання понад 8 тис. дітей.