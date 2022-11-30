Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу, ніж зараз – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!
Провів сьогодні чергове засідання Ставки.
Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території й наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз.
Розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.
Окремо провів нараду з питань енергетики та зв’язку. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення.
Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це.
Станом на сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики.
Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.
Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику.
Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість.
Сьогодні маємо дві дуже важливі міжнародні новини.
Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій – облігацій суверенної підтримки України. Обсяг – 500 мільйонів канадських доларів.
Фактично Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі. Кошти підуть у державний бюджет України.
Дякую нашим канадським друзям і особисто пану Джастіну Трюдо і пані Христі Фріланд за цей прояв канадського лідерства.
Лідерства, яке демонструє й іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України.
І новина з Німеччини.
Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію.
Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців.
Слава кожному й кожній, хто захищає Україну!
Дякую сім, хто допомагає нашій державі!
Слава Україні!