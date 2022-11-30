Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу, ніж зараз – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні чергове засідання Ставки.

Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території й наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз.

Розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.

Окремо провів нараду з питань енергетики та зв’язку. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення.

Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це.

Станом на сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики.

Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику.

Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість.

Сьогодні маємо дві дуже важливі міжнародні новини.

Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій – облігацій суверенної підтримки України. Обсяг – 500 мільйонів канадських доларів.

Фактично Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі. Кошти підуть у державний бюджет України.

Дякую нашим канадським друзям і особисто пану Джастіну Трюдо і пані Христі Фріланд за цей прояв канадського лідерства.

Лідерства, яке демонструє й іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України.

І новина з Німеччини.

Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію.

Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців.

Слава кожному й кожній, хто захищає Україну!

Дякую сім, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!