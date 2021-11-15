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Андрій Сибіга обговорив з представниками Швейцарії підготовку до п’ятої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні

19 листопада 2021 року - 16:49

Андрій Сибіга обговорив з представниками Швейцарії підготовку до п’ятої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга зустрівся з Послом Швейцарської Конфедерації в Україні Клодом Вільдом та Послом з особливих доручень Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Сімоном Піду, який опікується підготовкою до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у 2022 році.

Андрій Сибіга високо оцінив динаміку двостороннього політичного діалогу між Україною та Швейцарією. Зокрема, було відзначено важливість нещодавньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з віце-президентом, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом.

«Ми цінуємо тісну політичну взаємодію зі швейцарською стороною та успішний розвиток торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між нашими країнами», – наголосив Андрій Сибіга.

Співрозмовники детально обговорили практичні питання підготовки до п’ятої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у швейцарському місті Лугано 4-5 липня 2022 року.

Було наголошено, що конференція стане одним з ключових міжнародних заходів у наступному році як для Швейцарії, так і для України. Відбувся обмін думками щодо змістовного й тематичного наповнення конференції, а також можливих додаткових елементів, що можуть бути організовані сторонами на цьому майданчику.

Співрозмовники погодилися, що Всесвітній економічний форум, який відбудеться наприкінці січня 2022 року в Давосі, є гарною платформою для проведення тематичного заходу, присвяченого конференції з питань реформ в Україні.

«Налаштовані зробити все для того, щоб конференція стала спільним успіхом України та Швейцарії», – наголосив Андрій Сибіга.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити тісну координацію щодо підготовки п’ятої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

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