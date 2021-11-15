Андрій Сибіга зустрівся з Генеральним секретарем ПАЧЕС

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга зустрівся з Генеральним секретарем Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) Асафом Гаджієвим, який перебуває з візитом у нашій державі. У зустрічі також взяла участь народний депутат, керівник Постійної делегації України в ПАЧЕС Анна Пуртова.

Андрій Сибіга поінформував Асафа Гаджієва про безпекову ситуацію на сході України та в Чорноморському регіоні. У цьому контексті було відзначено ініціативи, які опрацьовує наша держава разом з міжнародними партнерами для відновлення стабільної безпекової ситуації та мирного врегулювання.

Також відбувся обмін думками щодо стану справ на європейсько-білоруському кордоні. Заступник керівника Офісу Президента повідомив про заходи, яких вживає Україна для належного захисту українсько-білоруського кордону.

Андрій Сибіга розповів про бачення нашої держави щодо подальшого розвитку та інституціоналізації Кримської платформи, установчий саміт якої відбувся в Києві в серпні. У цьому контексті було відзначено вчорашнє ухвалення проекту посиленої резолюції ГА ООН щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Окрему увагу співрозмовники приділили актуальним питанням співпраці між Україною та ПАЧЕС.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Асафу Гаджієву за незмінну підтримку з боку ПАЧЕС суверенітету й територіальної цілісності України.