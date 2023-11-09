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Андрій Сибіга зустрівся з головою Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні

10 листопада 2023 року - 18:34

Андрій Сибіга зустрівся з головою Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із новопризначеною головою Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Алессією Скіавон.

Андрій Сибіга високо оцінив допомогу, яку надає МОМ Україні та її громадянам в умовах повномасштабної російської агресії.

«Масштабність і результативність роботи Міжнародної організації з міграції в нашій державі надзвичайно важливі. Це 5,4 мільйона людей, яким надано практичну допомогу. Ми цінуємо постійне сприяння МОМ внутрішньо переміщеним особам в Україні та нашим вимушеним переселенцям за кордоном. Це нетипова для багатьох міжнародних інституцій ефективність і спрямованість на результат», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Співрозмовники обговорили основні напрями діяльності МОМ у нашій країні, поточні пріоритети й підтвердили відповідні наміри продовжувати підтримку постраждалих від війни людей і громад в Україні. У центрі уваги також були програми підтримки українців у зимовий період. Андрій Сибіга подякував голові Представництва Міжнародної організації з міграції за допомогу, яку МОМ надала генераторами чи вугіллям. Така підтримка охопила понад 400 тисяч українців. Крім того, він наголосив на важливості продовження співпраці з урядом у реагуванні на гуманітарні потреби та роботи над повним відновленням України після війни.

«Радий, що МОМ активно включилася у відновлення України та вже має окремі програми, спрямовані на підтримку малого бізнесу в нашій країні. Разом працюватимемо над тим, щоб українцям було безпечно повертатися в Україну й знаходити тут собі робочі місця», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

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