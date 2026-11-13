Президент обговорив із мерами міст підготовку до зими та координацію дій на всіх рівнях для допомоги людям

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із міськими головами в межах нового формату прямого діалогу з регіонами.

У зустрічі взяли участь Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, міські голови Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці, в. о. міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, а також виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

«Дякую за вашу роботу і службу. Міцність всередині держави, єдність, життя людей, робочі місця допомагають триматися нашій країні», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що сила країни, зокрема, в міцних громадах і це також дає можливість представляти її на високому належному рівні в міжнародних процесах. Володимир Зеленський розповів про нещодавні дипломатичні події.

«Головний міжнародний процес на сьогодні – це допомога Україні і перемовини, паралельні речі. Все робимо для цього», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі основний фокус обговорення був спрямований на підготовку міст і громад до зимового періоду на тлі російських ударів по критичній та транспортній інфраструктурі України, житлових будинках.

Міські голови доповіли Главі держави про ситуацію у своїх містах, актуальні виклики, власні пропозиції щодо розв’язання проблемних питань, зокрема через взаємодію з державою. Обговорили сценарії реагування та спільні дії влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Приділили увагу пошуку механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах протягом зими. Мери наголосили, що в умовах війни та складного зимового періоду люди потребують своєчасної допомоги від влади. Обговорили можливі додаткові механізми підтримки та шляхи їх реалізації. Важливим є також збереження бюджетної спроможності громад, зокрема шляхом залучення підтримки від партнерів.

Також порушували питання забезпечення внутрішньо переміщених осіб належними житловими умовами, що є викликом для міст, які прийняли велику кількість ВПО.

Міські голови опрацюють додаткові пропозиції щодо першочергових потреб громад. Президент наголосив на готовності держави підтримувати громади у розв’язанні найбільш нагальних питань.

Окремо обговорили роботу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, необхідність посилення практичної складової роботи Конгресу, забезпечення зворотного зв’язку уряду з громадами.

Учасники зустрічі мають спільну позицію: важливо спільно працювати на всіх рівнях влади. Домовилися зробити такий формат діалогу регулярним, щоб оперативніше реагувати на виклики, координувати дії центральної та місцевої влади. Будуть також проведені аналогічні зустрічі з керівниками областей.