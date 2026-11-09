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Володимир Зеленський обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером результати перемовин, що відбулися цього тижня

13 листопада 2026 року - 01:03

Володимир Зеленський обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером результати перемовин, що відбулися цього тижня

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

 

«Перше: гуманітарний результат – буде звільнення полонених, і розраховуємо на найбільший обмін за час цієї війни. Другий результат – ще активніше залучаємо європейських представників до дипломатії, щоб вони на рівних умовах були за столом перемовин. Україна завжди захищає інтереси всієї Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

 

Третім важливим результатом Глава держави назвав підготовку наступних багатосторонніх зустрічей. Президент наголосив, що дипломатія і надалі буде активною.

Володимир Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну, Стівену Віткоффу і Джареду Кушнеру – за інтенсивність комунікації, а Ірландії – за прекрасно організований саміт Європейської політичної спільноти й сьогоднішній майданчик для перемовин.

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Робочий візит Президента України до Ірландії для участі в 9-му саміті Європейської політичної спільноти

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