Володимир Зеленський обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером результати перемовин, що відбулися цього тижня

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

«Перше: гуманітарний результат – буде звільнення полонених, і розраховуємо на найбільший обмін за час цієї війни. Другий результат – ще активніше залучаємо європейських представників до дипломатії, щоб вони на рівних умовах були за столом перемовин. Україна завжди захищає інтереси всієї Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Третім важливим результатом Глава держави назвав підготовку наступних багатосторонніх зустрічей. Президент наголосив, що дипломатія і надалі буде активною.

Володимир Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну, Стівену Віткоффу і Джареду Кушнеру – за інтенсивність комунікації, а Ірландії – за прекрасно організований саміт Європейської політичної спільноти й сьогоднішній майданчик для перемовин.