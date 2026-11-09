Для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори – Президент України за результатами зустрічі з Президентом Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили результати багатосторонньої зустрічі в Дубліні та скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні.

«Зараз усі наші партнери уважно стежать за ситуацією в дипломатії. І для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори», – зазначив Володимир Зеленський.

Президенти України та Франції говорили й про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів, через які дуже складно в багатьох українських містах і громадах на Вінниччині, Рівненщині, Київщині, Дніпровщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області.

Глава держави наголосив, що лише з початку цього місяця РФ цілеспрямовано вдарила більш ніж 310 разів по об’єктах енергетики в Україні. Станом на зараз майже 700 тисяч сімей без електропостачання.

«Звісно, ми робимо все можливе для відновлення. Але нам дуже потрібна підтримка партнерів», – зазначив Президент України.