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Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили перемовний трек та оборонні потреби України

12 листопада 2026 року - 22:56

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили перемовний трек та оборонні потреби України

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави розповів про переговорний трек, зокрема про зустрічі в Абу-Дабі та наступні дипломатичні кроки.

«Важливо, щоб Європа повноцінно була залучена до процесу, коли йдеться про завершення війни, гарантії безпеки та майбутнє всього нашого континенту», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили також оборонні потреби України на тлі постійних російських ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

«Передусім – це посилення нашої ППО та ракети для систем, які критично необхідні для захисту людей цієї зими», – наголосив Президент.

Глава держави подякував Джорджі Мелоні та всій Італії за постійну допомогу й підтримку України.

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