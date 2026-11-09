Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили перемовний трек та оборонні потреби України

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави розповів про переговорний трек, зокрема про зустрічі в Абу-Дабі та наступні дипломатичні кроки.

«Важливо, щоб Європа повноцінно була залучена до процесу, коли йдеться про завершення війни, гарантії безпеки та майбутнє всього нашого континенту», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили також оборонні потреби України на тлі постійних російських ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

«Передусім – це посилення нашої ППО та ракети для систем, які критично необхідні для захисту людей цієї зими», – наголосив Президент.

Глава держави подякував Джорджі Мелоні та всій Італії за постійну допомогу й підтримку України.