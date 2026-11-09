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Президент і радники з нацбезпеки країн Е4, Єврокомісії та Євроради обговорили дипломатичний процес і комунікацію з Американською стороною

12 листопада 2026 року - 23:44

Президент і радники з нацбезпеки країн Е4, Єврокомісії та Євроради обговорили дипломатичний процес і комунікацію з Американською стороною

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радниками з питань національної безпеки країн Е4 – Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, а також Європейської комісії і Європейської ради.

У зустрічі взяли участь: радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, радник з питань континентальної Європи Президента Франції Бертран Бюшвальтер, радник Федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо, керівник кабінету Президентки Єврокомісії Бйорн Зайберт та її головний дипломатичний радник Саймон Морду, радниця Президента Євроради із зовнішньої політики Анна-Марія Бура.

Глава держави подякував їм за залученість у комунікацію з Американською стороною, конструктив та підтримку.

Обговорили зустрічі, які відбулися цими тижнями й днями в Брюсселі та Абу-Дабі.

«Ми всі позитивно оцінюємо відновлення переговорів. Але потрібно, щоб пошук рішень, які можуть допомогти із закінченням цієї війни, був реалістичним, прагматичним і максимально залучав Європу», – зазначив Володимир Зеленський.

Також обмінялися думками перед зустріччю Президента України з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні за підсумками поїздки Американської сторони в Росію.

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