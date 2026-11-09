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Президент України й Прем’єр-міністр Чехії обговорили економічну співпрацю та євроінтеграцію

12 листопада 2026 року - 22:34

Президент України й Прем’єр-міністр Чехії обговорили економічну співпрацю та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Головні теми – економічна співпраця та євроінтеграція України.

Глава держави поінформував про російські обстріли інфраструктури та логістики, складну ситуацію в багатьох містах і потреби для відновлення.

«Тільки за минулий місяць росіяни уразили 60 локомотивів. Цінуємо, що цього місяця було рішення Чехії підтримати Укрзалізницю локомотивами. І ми дуже розраховуємо, що зможемо знайти й нові формати підтримки та співпраці», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував за візит чеської бізнес-делегації до нашої країни. Команди попрацювали над конкретними проєктами, які Україна та Чехія можуть реалізувати разом.

«Цього року є зростання товарообігу, і ми зацікавлені в подальшому розвитку. Домовилися працювати в усіх цих напрямах. Сильні відносини потрібні обом країнам і всій Європі», – наголосив Глава держави.

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