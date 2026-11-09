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У Дубліні Президент провів багатосторонню зустріч із близько 20 партнерами України

12 листопада 2026 року - 22:10

У Дубліні Президент провів багатосторонню зустріч із близько 20 партнерами України

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів багатосторонню зустріч із найбільшими партнерами нашої країни.

Глава держави подякував за організацію цієї зустрічі Прем’єр-міністру Великої Британії Енді Бернему. У ній узяли участь: Президент Франції Емманюель Макрон, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Президент Литви Гітанас Наусєда, Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Лідери говорили про те, як посилити підтримку України на тлі постійних російських атак. Передусім – про ракети для ППО, енергетичну підтримку та будівництво нових укриттів.

Під час зустрічі обговорили й фінансову стійкість України, нові внески в програму PURL і гарантії безпеки.

«Розраховуємо на підтримку партнерів у всіх цих питаннях. Наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, де ми продовжимо нашу координацію», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив важливе рішення Великої Британії щодо нового пакета санкцій проти російського нафтового сектору.

«Це перша країна, яка запровадила санкції проти всіх десяти найбільших російських виробників нафти. Ще один крок до обмеження ресурсів, за рахунок яких Росія фінансує війну. Дякую за кроки, які наближають мир», – сказав Глава держави.

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