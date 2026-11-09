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Ситуація з перебоями в роботі Starshield і необхідність посилення української ППО: Володимир Зеленський зустрівся з Марком Рютте

12 листопада 2026 року - 20:42

Ситуація з перебоями в роботі Starshield і необхідність посилення української ППО: Володимир Зеленський зустрівся з Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував за постійну підтримку із захистом українського неба. Президент зазначив, що зараз дуже складно через велику кількість російських ракет і дронів. Лише за перший тиждень цього місяця Росія запустила по Україні 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб і реактивних «шахедів».

«Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується Росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield уздовж лінії фронту й на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні “шахеди”. Звісно, виграють від цього тільки росіяни», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив: коли активізувалися тристоронні перемовини, важливо, щоб Україна не була з порожніми пусковими установками ППО та мала як захистити себе.

«Штучні обмеження не працюють на мир, вони працюють на агресора», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Марку Рютте за готовність допомагати з ракетами-перехоплювачами PAC-2 і PAC-3.

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