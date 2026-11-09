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12 листопада 2026 року - 20:32

Володимир Зеленський обговорив із президентами Євроради та Єврокомісії дипломатичний процес, підготовку до зими та європейську інтеграцію

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави поінформував про зустрічі в Абу-Дабі.

«Європейці були присутні на окремих форматах, і важливо, щоб Європа повноцінно була представлена на переговорному треку з росіянами. Особливо коли йдеться про безпеку у Європі, підтримку для України від Європи та будь-які зобов’язання, які на себе буде брати Європа», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили також домовленості з Євросоюзом про додаткову підтримку для проходження зими. Україна розраховує вже найближчим часом отримати енергетичні та гуманітарні пакети, допомогу з укриттями.

Скоординували й позиції щодо відкриття останніх двох переговорних кластерів та наступних кроків для вступу України у Європейський Союз.

«Потрібно шукати максимально швидкі й справедливі рішення, як цього заслуговують наші люди, які захищають усю Європу», – зазначив Глава держави.

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Робочий візит Президента України до Ірландії для участі в 9-му саміті Європейської політичної спільноти

11 листопада 2026 року - 22:23
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