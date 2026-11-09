Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Туском ситуацію з російськими ударами та підготовку до зими

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави привітав Дональда Туска та всіх поляків із Днем незалежності Польщі, який відзначають 11 листопада.

«Ми завжди будемо вдячні Польському народу за підтримку нашої незалежності та внесок у захист життів в Україні», – наголосив Володимир Зеленський.

Головні теми обговорення – дипломатія, фронт та ситуація з російськими ударами по українських містах і громадах.

Під час зустрічі йшлося про те, як Польща може допомогти Україні підготуватися до цієї зими та збільшити можливості сполучення між двома країнами, зокрема для постачання пального. Президент наголосив, що це справді може підтримати енергетичну стійкість України.

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили також європейські питання і кроки, які можуть прискорити вступ України до Євросоюзу.

«Ми розглядаємо членство у Європейському Союзі як одну з гарантій безпеки для України та всієї Європи», – зазначив Глава держави.

Президент подякував Прем’єр-міністру за початок військових навчань країн Коаліції охочих, адже саме в Польщі відбувається перший етап підготовки. Володимир Зеленський зауважив: Україна розраховує, що це справді допоможе побудувати надійну безпеку в майбутньому.