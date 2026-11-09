Звернення Президента України до учасників 9-го саміту Європейської політичної спільноти

Дуже дякую, Міхоле. Щиро дякую.

Дорогі друзі, радий бачити вас усіх.

Дякую, а також дякую Ірландії за чудову організацію саміту. Щиро дякую, Міхоле.

І це дуже добре, що європейці вже вдев’яте мають змогу координувати свої дії в такому форматі.

Як вам усім відомо, учора наші представники зустрілися з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Сьогодні американці в Москві, а ввечері вони будуть тут, у Дубліні. Ми обговоримо з ними результати переговорів, що тривали цими днями. І дуже добре, що європейці тепер залучені до цих переговорів. Поки що не напряму й не тоді, коли росіяни за столом, але європейці вже беруть участь. І нам потрібно подбати про те, щоб Європа стала постійним учасником цих переговорів.

З того, що я почув від нашої делегації, переговори були серйозними. Не пустими. По-перше, була досягнута домовленість щодо обміну військовополоненими. І це для нас важливо – повернути наших людей, наших воїнів, із російського полону. По-друге, багато говорилося про гарантії безпеки. І тут Європі справді слід бути уважною. Коли американці та росіяни говорять про це, вони мають на увазі не лише гарантії безпеки для України. Насправді це більше про якусь нову безпекову модель між Європою та Росією. І нам цей підхід видається трохи дивним. Адже протягом 30 років після розпаду Радянського Союзу Європа ставилася до Росії добре. І Європа прагнула налагодити з Росією якомога більше торговельних зв’язків, якомога тіснішу співпрацю та якомога кращі відносини. Війни Путіна насправді пов’язані лише з його ставленням до інших, а не з якимось постійним невідворотним протистоянням із Європою. Але чуємо сьогодні те, що чуємо. Ми чекаємо на подальші деталі, а Європа має пильно за цим стежити.

На жаль, учора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати кроки, які могли б пом'якшити жахи цієї війни. І це попри чергову спробу з нашого боку домогтися деескалаційних кроків у Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України. Однак у відповідь наша делегація почула лише, що російський очільник розлючений і хоче продовжувати удари.

Щозими росіяни намагаються завдати якомога більше шкоди. І ми це бачимо щодня. І бачимо це щороку. І навіть до цієї війни – коли Путін майже щозими використовував газ як зброю проти України та, до речі, інших країн, перетворюючи енергетику на засіб шантажу. Він розглядає енергетику як поле бою. І ми це розуміємо.

Отже, наші пріоритети залишаються незмінними.

Перше – протиповітряна оборона. Нам потрібні перехоплювачі для наших «петріотів» та «насамсів». І я закликаю вас поставитися до цього дуже серйозно та допомогти нам знайти ці ракети. Друге – наші винищувачі F-16 та боєприпаси для них. І це знову про протиповітряну оборону. Ми використовуємо F-16, щоб збивати російські реактивні «шахеди». Сотні й тисячі «шахедів». Росіяни планують збільшити як виробництво реактивних «шахедів», так і кількість атак з їх використанням. Тому нам потрібні боєприпаси для оборони. Прошу вас про підтримку в цьому питанні також.

Третє – енергетична підтримка. Вона нам потрібна вже зараз, у листопаді, і протягом усієї зими. У нашої команди є списки обладнання, яке було знищене, до речі, російськими ударами. І в нас є списки необхідного.

Далі. Давайте, будь ласка, подивимося, як ми можемо підтримати наші великі міста. Адже це економічні та соціальні центри країни. Путін сказав – і це достовірна інформація – він прямо сказав своєму оточенню, що хоче знищити життя в цих містах. Ось чому ми бачимо цей постійний терор проти Києва – столиці, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, нашого Херсона та інших міст. І в нас є плани стійкості для цих міст. Вони готові. Та нам потрібна особлива підтримка, щоб втілити ці плани в життя.

Щодо фронту, то наші позиції міцні. І це прямий результат нашої співпраці – дуже вам дякую, – наших спільних оборонних проєктів, нашого спільного виробництва зброї. Потрібно продовжувати цю співпрацю.

Єдина погана новина – ми знову бачимо проблеми зі Starshield. Ми знову зафіксували обмеження швидкості Starshield на нашій українській території – у тимчасово окупованих регіонах України. Обмеження знову з’являються на швидкості 161 кілометр на годину – це 100 миль на годину. Це прямо впливає на нашу здатність перехоплювати російські реактивні «шахеди». Ці дрони летять саме з тих регіонів, і через обмеження швидкості ми просто не можемо їх вчасно наздогнати. Біля лінії фронту ми не можемо використовувати літаки. Там можуть працювати лише дрони-перехоплювачі. А без необхідної швидкості збивати ці «шахеди» набагато складніше. Це означає більше влучних ударів з боку Росії та більше наших людей, наших цивільних, яких убила Росія. Ми намагаємося отримати детальну інформацію від Американської сторони, але поки що знаємо дуже мало. Однак деякі речі вже очевидні. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які, по суті, розглядають українську територію так, ніби вона не належить Україні, то це нам говорить, куди все йде. Ми маємо бути чіткими та ніколи й ніяк не визнавати російську окупацію української території.

І швидко ще два моменти.

Ми вже відкрили чотири переговорні кластери – дуже дякую вам – під час вашого головування. Дякую всім лідерам і вам. І нам потрібно відкрити всі шість до кінця цього року. Будь ласка, підтримайте це. Це дає нашим людям мотивацію, безумовно, і надію.

І останнє: санкції. Нам потрібні нові пакети. Росія має відчути, що терор призводить до посилення тиску. І будемо чесними: ваші санкції також обмежують саме ту російську зброю та можливості, якими Росія може погрожувати вам або навіть застосовувати проти вас. Тому нам потрібні жорсткі санкції проти всього, що Росія використовує для виробництва насамперед балістичних ракет, ударних дронів, систем зв’язку. А також нам потрібно продовжувати тиск на російський флот, який перевозить нафту та нафтопродукти. І на російські банки та інші фінансові установи теж. Будь ласка, давайте продемонструємо прогрес у цьому питанні.

Ще раз дякую, Міхоле, за запрошення.

Дякую!