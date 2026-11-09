Ми знову зафіксували обмеження швидкості Starshield на нашій українській території – у тимчасово окупованих регіонах України – Президент на саміті Європейської політичної спільноти

Пріоритети України залишаються незмінними: ракети-перехоплювачі до систем ППО, боєприпаси для літаків, підтримка енергетики та стійкості українських міст, посилення санкцій і відкриття решти двох кластерів для вступу у Європейський Союз. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників 9-го саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

Глава держави зазначив, що після дводенних перемовин в Абу-Дабі представники Президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер проводять переговори в Москві й по тому прибудуть до Дубліна, щоб обговорити результати з ним. Володимир Зеленський наголосив, що важливо залучати Європу до перемовин.

«Переговори були серйозними. Не пустими. По-перше, була досягнута домовленість щодо обміну військовополоненими. І це для нас важливо – повернути наших людей, наших воїнів, із російського полону. По-друге, багато говорилося про гарантії безпеки. І тут Європі справді слід бути уважною», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, коли США та Росія говорять про безпеку, йдеться не лише про гарантії для України, а про якусь нову безпекову модель між Європою та Росією. Володимир Зеленський зазначив, що протягом 30 років після розпаду Радянського Союзу Європа ставилася до Росії добре й намагалася максимально розвивати торгівлю, співпрацю, налагоджувати хороші відносини. Тому війни російського очільника пов’язані лише з його ставленням до інших, а не з якимось постійним невідворотним протистоянням із Європою.

Президент акцентував, що Україна наполягала на кроках для деескалації в Чорному морі та припиненні атак на енергетичну інфраструктуру, але Росія хоче продовжувати удари та розглядає енергетику як поле бою. Він зазначив, що пріоритети України залишаються незмінними.

«Перше – протиповітряна оборона. Нам потрібні перехоплювачі для наших “петріотів” та “насамсів”. І я закликаю вас поставитися до цього дуже серйозно та допомогти нам знайти ці ракети. Друге – наші винищувачі F-16 та боєприпаси для них. Ми використовуємо F-16, щоб збивати російські реактивні “шахеди”. Росіяни планують збільшити як виробництво реактивних “шахедів”, так і кількість атак з їх використанням», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також закликав допомогти з реалізацією планів посилення стійкості для українських міст, адже російський очільник прямо заявляє про бажання знищити життя в Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Херсоні та інших містах.

Окремо Президент зазначив, що на фронті українські позиції міцні. Це стало прямим результатом співпраці, спільних оборонних проєктів та спільного виробництва зброї. Водночас знову фіксується обмеження роботи Starshield. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях ліміт швидкості повернувся до 161 кілометра на годину – це 100 миль на годину.

«Це прямо впливає на нашу здатність перехоплювати російські реактивні “шахеди”. Ці дрони летять саме з тих регіонів, і через обмеження швидкості ми просто не можемо їх вчасно наздогнати. Біля лінії фронту ми не можемо використовувати літаки. Там можуть працювати лише дрони-перехоплювачі. А без необхідної швидкості збивати ці “шахеди” набагато складніше. Це означає більше влучних ударів з боку Росії і більше наших людей, наших цивільних, яких убила Росія», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, Україна намагається отримати деталі від Американської сторони, але поки що відомо дуже мало.

«Однак деякі речі вже очевидні. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які, по суті, розглядають українську територію так, ніби вона не належить Україні, то це нам говорить, куди все йде. Ми маємо бути чіткими й ніколи та ніяк не визнавати російську окупацію української території», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також закликав відкрити решту два кластери та посилити санкції проти Росії. Він зазначив: Росія має відчувати, що терор створює більший тиск, тому потрібні санкції проти всього, що вона використовує для виробництва балістичних ракет, ударних дронів, систем зв'язку, проти російського флоту, який перевозить нафту й нафтопродукти, і проти банків та інших фінансових установ РФ.

Європейська політична спільнота (ЄПС) – це форум для політичних і стратегічних дискусій, створений у 2022 році з ініціативи Президента Франції Емманюеля Макрона після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зустрічі відбуваються двічі на рік.

У самітах Європейської політичної спільноти беруть участь глави держав або урядів усіх країн – членів Європейського Союзу та країн ширшого європейського сусідства, а також керівники інституцій ЄС і представники інших багатосторонніх організацій. Дев’ятий саміт в Ірландії зібрав близько 50 лідерів. Уперше учасники ЄПС зустрілися в жовтні 2022 року в Чехії. У 2023 році зустрічалися в Молдові та Іспанії, 2024-го – у Великій Британії та Угорщині, торік – в Албанії та Данії. Цьогоріч перша зустріч учасників відбулася у Вірменії.