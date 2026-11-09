Олена Зеленська взяла участь у Дні спільнодії «Софійність. Сила жити й діяти»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Дні спільнодії, який відбувся у Звягелі на Житомирщині. У місті розвивають інфраструктуру підтримки ментального здоров'я, що є частиною програми «Ти як?». Тут функціонують Центр життєстійкості та ветеранський простір.

Тема Дня спільнодії – «Софійність. Сила жити й діяти». У зверненні до учасників дружина Президента розповіла про історію та значення поняття «софійність».

«Сучасна софійність – це здатність бачити реальність цілісно: розумом і серцем водночас. Це вірність своїм цінностям, коли всі орієнтири хитаються. Це мудрість залишатися людиною, навіть коли тобі боляче. І це дія, бо без дії жодні принципи не мають значення», – зазначила Олена Зеленська.

Українські науковці запропонували визначення софійності. Вона проявляється у готовності людей брати відповідальність і самоорганізовуватися; на рівні громад – у підтримці горизонтальних зв’язків і взаємодопомозі; на рівні інституцій – в адаптації та збереженні спроможності діяти; на рівні держави й суспільства – у вибудовуванні нових форм спільнодії.

«Софійність на практиці – це буквально те, як кожен українець після ночей тривог робить свою справу, дбає про родину, знаходить усмішку, слова й підтримку для людей навколо. Софійність – це самі ви, коли підтримуєте одне одного. І в той же момент софійність підтримує і вас самих. Саме це і є сила жити й діяти», – підсумувала перша леді.

По всій Україні участь у Дні спільнодії взяли понад 3 тисячі осіб у майже 100 громадах. До заходів долучилися представники ОВА, голови громад, регіональні координатори та консультанти «Ти як?» у громадах, надавачі послуг із ментального здоров'я, представники закладів вищої освіти та креативних індустрій.

День спільнодії – формат просвітницьких заходів, який запровадила Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?». Супровід розробки та впровадження «Ти як?» здійснює Координаційний центр з психічного здоров'я КМУ за експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.