Розраховуємо, що буде справді великий обмін полоненими – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Важливі були перемовини, є результати для України. Найбільше – це пакет від Данії: 645 мільйонів євро – саме оборонний пакет. Зокрема, буде більше амуніції для F-16, які збивають російські реактивні «шахеди». Буде також енергетична підтримка: ми обговорили конкретні рішення для Херсона, для Дніпра, для Харкова та Одеси, для Сум, для Києва та інших наших міст, які треба підтримати.

Я дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім нашим партнерам в Європі, які готові допомогати. Вже є пакет на енергетику саме в Херсоні – від Данії. Дякую дуже. Будуть додаткові санкції проти Росії за цю війну: ми обговорили це з Британією.

Дуже важливі були зустрічі з Президентом Франції, з Премʼєркою Італії, з Премʼєром Британії, з Премʼєром Польщі. Ми говорили також з Президентом Литви. Я хочу подякувати Президенту Євроради Антоніу Кошті за підтримку, за дуже важливі, мудрі поради. Ми працюємо, щоб було більше руху України до вступу в Європейський Союз.

Окремо я хочу подякувати Ірландії за організацію нашої роботи так, щоб на все був час та у всіх були можливості ефективно зустрітись.

Ми домовилися з представниками Америки про наші подальші кроки, ми дуже хочемо, щоб це були наші спільні з Америкою кроки до миру і до гарантованої безпеки. Американська сторона знає, що може бути ефективним у впливі на Росію, у реальній допомозі Україні. Ми розраховуємо, що буде справді великий обмін полоненими, і ми дуже серйозно сприймаємо формулювання, яке використовують американські партнери, – що це має бути найбільший обмін за весь час цієї війни. Більш ніж 1000 людей з кожної сторони. Це надзвичайно чутливо для багатьох наших українських сімей, і зараз команди, спецслужби, розвідки – Координаційний штаб – всі працюють, щоб обмін був. І найближчим часом очікую я доповідь про деталі підготовки.

Сьогодні міністр оборони та Головнокомандувач Збройних Сил України доповідали по ситуації із Старшилдом: обмеження швидкості, на жаль, ці обмеження зберігаються. Вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України. Я очікую, що Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ з усіма структурами в Америці проговорять це питання. Тимчасово окупована територія України є нашою, нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там – це дуже, дуже поганий сигнал. Це обмежує нашу здатність перехоплювати реактивні «шахеди» та протидіяти іншим дронам, і також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі. Розраховуємо на відновлення швидкості.

Ще кілька важливих речей. Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми мають вирішуватись. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати. Сьогодні були також звіти по ситуації в Конотопі, Шостці – ми розраховуємо, що люди там отримають необхідну допомогу. Ми вдячні і пишаємось нашими енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами, абсолютно, рятувальниками нашими ДСНС України, які часто, дуже часто, навіть під обстрілами відновлюють постачання електрики. Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція і дуже швидка.

І ще сьогодні я говорив з мерами різних українських міст – з усіх частин України: це і центральні, і західні, і східні, і південні наші регіони. Це і Черкаси, Миколаїв, Дніпро, Харків, Вінниця, це Запоріжжя, Одеса, Луцьк, Рівне, Чернівці, Франківськ, Ужгород. Разом ми спілкувалися з Премʼєр-міністром України. Дуже хороша зустріч. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Ми визначили, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Енергетика, захист нашого неба, виклики безпекові внутрішні. Головне – працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства, реальні результати для нашої держави. Я дякую кожному, хто саме так діє. Дякую.

Слава Україні!